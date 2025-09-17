Спор о земле и доме в российском регионе закончился для брата и сестры двойной расправой

В Алтайском крае российский пенсионер застрелил сестру и ее мужа ради участка

В Алтайском крае задержали 69-летнего россиянина, подозреваемого в расправе над 76-летней сестрой и ее мужем. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, обвиняемый жил в доме один, а его сестра, имевшая долю на строение, регулярно пользовалась приусадебным участком. Спор о земле и доме приводил к регулярным конфликтам. Все кончилось, когда 69-летний россиянин употребил изрядное количество спиртосодержащей продукции и достиг состояния алкогольного опьянения. Пенсионер зарядил охотничье ружье и расправился с сестрой и ее мужем.

