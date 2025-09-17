Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:29, 17 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно о желании Пашиняна убрать Арарат с герба Армении

Марукян: Пашинян хочет убрать Арарат с герба Армении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ANGHI / Shutterstock / Fotodom

Власти Армении могут убрать изображение горы Арарат с герба республики. Об этом заявил экс-посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, передает «Sputnik Армения».

По его словам, эта инициатива принадлежит правительству премьер-министра страны Никола Пашиняна и не имеет ничего общего с нормализацией отношений с Турцией. Он добавил, что это делается для трансформации армянской идентичности.

«Я настаиваю, что такого условия нет. Пусть покажут документ, обязывающий Армению убрать гору Арарат со всех государственных символов ради открытия границы», — сказал Марукян.

Ранее Пашинян рассказал об увеличении поставок оружия в Армению. «Сейчас они [рынки оружия] безграничны для нас. Почему эти ограничения пропали? По причине легитимности», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна полностью погасила долг перед Россией

    Найдена связь между низким либидо у мужчин и сладостями

    Стало известно о подготовке Европы к введению санкций против китайского бизнеса

    Оценена вероятность заражения питомца простудой от хозяина

    Названа причина крушения самолета «Ангары» под Тындой

    Скоро у России обязательно появится аналог Starlink

    Стало известно о желании Пашиняна убрать Арарат с герба Армении

    Военкор заявил о взрывах на одном из главных узлов снабжения ВСУ

    Российские подростки поставили инвалида на колени и избили ради лайков

    Опубликованы кадры с места второго за три дня взрыва в пятиэтажке российского города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости