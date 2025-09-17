Стало известно о желании Пашиняна убрать Арарат с герба Армении

Марукян: Пашинян хочет убрать Арарат с герба Армении

Власти Армении могут убрать изображение горы Арарат с герба республики. Об этом заявил экс-посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, передает «Sputnik Армения».

По его словам, эта инициатива принадлежит правительству премьер-министра страны Никола Пашиняна и не имеет ничего общего с нормализацией отношений с Турцией. Он добавил, что это делается для трансформации армянской идентичности.

«Я настаиваю, что такого условия нет. Пусть покажут документ, обязывающий Армению убрать гору Арарат со всех государственных символов ради открытия границы», — сказал Марукян.

Ранее Пашинян рассказал об увеличении поставок оружия в Армению. «Сейчас они [рынки оружия] безграничны для нас. Почему эти ограничения пропали? По причине легитимности», — сказал он.