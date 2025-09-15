Бывший СССР
Пашинян рассказал об увеличении поставок оружия в Армению

Пашинян: Все больше стран стали поставлять оружие Армении
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Все больше стран стали поставлять оружие Армении после решения Карабахского вопроса. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции, трансляцию вел Armenpress.

По его словам, раньше оружейные рынки были ограничены. Пашинян говорит, что все упиралось в легитимность целей. Если раньше страны беспокоились, что оружие будет применено не по легитимным целям, то сейчас такой проблемы нет, утверждает премьер Армении.

«Сейчас они [рынки оружия] безграничны для нас. Почему эти ограничения пропали? По причине легитимности», — резюмирует Пашинян.

28 августа Никол Пашинян публично допустил выход страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за невозможности параллельно быть в Европейском союзе (ЕС).

