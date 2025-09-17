Строительство школы в российском регионе сорвалось из-за преступления

В Кузбассе следователи возбудили дело о хищении при строительстве школы

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело о хищении бюджетных денег во время строительства школы в городе Белово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области.

Дело возбудили по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В рамках расследования задержан заместитель генерального директора подрядной организации. Местонахождение гендиректора предприятия устанавливается.

По версии следствия, в 2022 году фигуранты обеспечили заключение государственного контракта на сумму более двух миллиардов 20 миллионов рублей. С декабря 2022-го по февраль 2023-го исполнители получили аванс в размере 607 миллионов рублей. Из этих денег более десяти миллионов рублей злоумышленники потратили на личные цели. При этом они решили создать видимость работы и сделали не более пяти процентов от общего числа по контракту. Здание образовательного учреждения в регионе до сих пор не построено.

Ранее в Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело о хищении 4,9 миллиона рублей, выделенных на ремонт Машуковской школы.