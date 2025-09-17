Силовые структуры
Российские дети после ремонта школы оказались в ужасных условиях

В Красноярском крае возбудили дело о хищении 4,9 млн на ремонте школы
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело о хищении 4,9 миллиона рублей, выделенных на ремонт Машуковской школы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Дело возбудили в отношении директора компании-подрядчика по статье 159 УК РФ. Его имущество арестовали на сумму 5,9 миллиона рублей.

В октябре 2023 года школа заключила контракт на ремонт за 44 миллионов рублей с компанией «КДСК». Однако подрядчик решил сэкономить: фасад сделали из дешевых материалов, с утеплением здания также возникли проблемы, отмостку забетонировали с нарушениями технологии, а озеленение и тротуары просто проигнорировали, хотя деньги за эти работы получили.

В ведомстве отметили, что местные власти игнорировали происходящее — сначала перенесли сроки, а потом приняли плохо выполненную работу без замечаний.

Ранее суд арестовал директора по развитию инфраструктуры и капстроительству пермского завода «Машиностроитель» Виталия Волчека в рамках уголовного дела о хищении 100 миллионов рублей, выделенных для обеспечения нужд специальной военной операции.

