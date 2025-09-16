Топ-менеджера оборонного завода обвинили в хищении выделенных для СВО 100 миллионов рублей

Суд арестовал топ-менеджера пермского завода «Машиностроитель» Волчека за аферу

Суд арестовал директора по развитию инфраструктуры и капстроительству «Пермский завод «Машиностроитель» Виталия Волчека в рамках уголовного дела о хищении 100 миллионов рублей, выделенных для обеспечения нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РБК.

По делу также проходят гендиректор компании «СтанТроникс» из подмосковной Коломны Андрей Рожков и бизнесмен Дмитрий Зайцев. Всем им вменяют мошенничество с фиктивными договорами о поставках оборудования, расследованием которого занимается ФСБ.

