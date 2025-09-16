Силовые структуры
Топ-менеджера оборонного завода обвинили в хищении выделенных для СВО 100 миллионов рублей

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Суд арестовал директора по развитию инфраструктуры и капстроительству «Пермский завод «Машиностроитель» Виталия Волчека в рамках уголовного дела о хищении 100 миллионов рублей, выделенных для обеспечения нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РБК.

По делу также проходят гендиректор компании «СтанТроникс» из подмосковной Коломны Андрей Рожков и бизнесмен Дмитрий Зайцев. Всем им вменяют мошенничество с фиктивными договорами о поставках оборудования, расследованием которого занимается ФСБ.

Ранее сообщалось, что российская спецслужба вскрыла в Санкт-Петербурге криминальную схему со взятками за госпитализацию из зоны СВО.

