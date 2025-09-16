Силовые структуры
Схему со взятками за госпитализацию из зоны СВО вскрыли в российском регионе

В Петербурге ФСБ вскрыла схему со взятками за госпитализацию из зоны СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ вскрыли схему со взятками за госпитализацию из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, фигуранты предлагали военным организовать госпитализацию и увольнение с постановкой фиктивного медицинского диагноза, за что просили 3,5 миллиона рублей. При этом мужчины заверяли, что их курируют сотрудники ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Устанавливается причастность фигурантов к аналогичным эпизодам.

Ранее сообщалось, что экс-глава Курской области Алексей Смирнов признал вину по откатам в Донецкой народной республике.

