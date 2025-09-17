Трамп в четвертый раз продлил отсрочку блокировки TikTok

Трамп в четвертый раз отсрочил блокировку TikTok в США до 16 декабря

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому отсрочил до 16 декабря 2025 года исполнение закона о запрете китайской социальной сети TikTok на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный Белым домом документ.

Трамп продлил отсрочку TikTok в США в четвертый раз. Согласно указу, Минюсту США не следует предпринимать действия по блокировке приложения и не накладывать штрафы до истечения нового срока. Кроме того, ведомство обязано уведомить провайдеров, что за работу TikTok в это время «не наступает никакой ответственности».

Ранее сообщалось, что Трамп обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином условия сделки по TikTok. Это произойдет в пятницу, 19 сентября.

В январе текущего года появилась версия, что американское подразделение TikTok может достаться предпринимателю Илону Маску. Для Китая это наиболее привлекательный вариант развития событий.