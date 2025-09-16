Трамп обсудит с председателем КНР условия сделки по TikTok

Президент США Дональд Трамп в ходе запланированного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен получить подтверждение условий сделки по будущему социальной сети TikTok в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.
Журналисты спросили у главы Белого дома, имеются ли согласованные параметры относительно TikTok и сможет ли Китай сохранить долю в американском бизнесе социальной сети. Трамп ответил, что вопрос еще не решен, но он обсудить условия сделки с председателем КНР в пятницу, 19 сентября.
В апреле сообщалось, что власти КНР не одобрили сделку о выводе операций TikTok в США в отдельную компанию из-за объявленных американских пошлин на китайские товары.
TikTok перестал работать в США 19 января в связи с ранее принятым в стране законом. Документ обязывал китайскую компанию ByteDance продать платформу американским собственникам во избежание блокировки в США. В тот же день соцсеть частично возобновила работу в стране.