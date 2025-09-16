Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:00, 16 сентября 2025Мир

Трамп обсудит с председателем КНР условия сделки по TikTok

Трамп намерен подтвердить условия сделки по TikTok в разговоре с Си Цзиньпином
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПошлины США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе запланированного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен получить подтверждение условий сделки по будущему социальной сети TikTok в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили у главы Белого дома, имеются ли согласованные параметры относительно TikTok и сможет ли Китай сохранить долю в американском бизнесе социальной сети. Трамп ответил, что вопрос еще не решен, но он обсудить условия сделки с председателем КНР в пятницу, 19 сентября.

В апреле сообщалось, что власти КНР не одобрили сделку о выводе операций TikTok в США в отдельную компанию из-за объявленных американских пошлин на китайские товары.

TikTok перестал работать в США 19 января в связи с ранее принятым в стране законом. Документ обязывал китайскую компанию ByteDance продать платформу американским собственникам во избежание блокировки в США. В тот же день соцсеть частично возобновила работу в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о начале наступления ЦАХАЛ на Газу

    В Подмосковье арестовали предпринимателя по делу об убийстве экс-депутата Рады

    Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения у дома и узнал причину разрушенного забора

    Рубио заявил о поддержке США операции в Газе

    Обнаруживающий дроны «Булат» получил новые возможности

    ЦАХАЛ нанесла серию ударов по Газе

    В США заявили о действиях Трампа ради завершения конфликта на Украине

    Сотрудница тюрьмы попалась на сексе с заключенным

    Трамп обсудит с председателем КНР условия сделки по TikTok

    Россияне стали чаще интересоваться коммуналками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости