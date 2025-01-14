Продажу TikTok Илону Маску назвали привлекательной для властей Китая

Bloomberg: Китайские власти могут продать TikTok Илону Маску

Китайские власти могут продать американское подразделение TikTok Илону Маску. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Потенциальный вариант, при котором бизнесмен приобретет соцсеть, будет привлекательным для властей КНР, если компания не сможет противостоять запрету на приложение для просмотра коротких видео. Как отмечают эксперты, TikTok может помочь соцсети X в привлечении рекламодателей, а основанная Маском компания по искусственному интеллекту xAI может извлечь выгоду из огромных объемов данных, генерируемых TikTok.

«На мой взгляд, TikTok не должен быть запрещен в США, даже если такой запрет может пойти на пользу платформе X. Это противоречило бы свободе слова и самовыражения. Это не то, за что выступает Америка», — ранее писал в соцсетях Маск.

Аналитики Bloomberg Intelligence Мандип Сингх и Дамиан Реймерц в 2024 году оценили американское подразделение TikTok в 40-50 миллиардов долларов, что является значительной суммой даже для Маска. Чтобы осуществить такую сделку, ему потребовалась бы продажа других активов и одобрение правительства США.

Один из приближенных к китайской Bytedance источников заявил, что высшее руководство предпочло бы продолжать борьбу в США, а не продавать TikTok US и навсегда отказаться от контроля за сервисом.

В декабре 2024 года избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность. Ранее он обещал «спасти» социальную сеть TikTok и сохранить доступ к ней для американцев в случае своей победы на выборах.