11:45, 17 сентября 2025Силовые структуры

У пострадавших от атак БПЛА в российском регионе вымогали деньги

На замглавы белгородского села Анпилова завели дело за вымогательство выплат
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Уголовное дело возбуждено в отношении замглавы села Головчино Грайворонского района Белгородской области Константина Анпилова, заподозренного в вымогательстве денег у местных жителей, пострадавших от атак украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Чиновник задержан. По данным следствия, он предлагал людям из приграничной зоны, чье имущество было повреждено в результате обстрелов ВСУ, помочь с выплатой положенной компенсации и ускорить процесс ее получения. Baza отмечает, что чиновник вымогал деньги, выполняя свою работу. Он оценивал ущерб и помогал оформлять документы жителям, а после получения ими положенных выплат приходил к ним снова за своей долей.

Анпилову вменяется мошенничество. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал первого заместителя министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлию Мерваезову по делу о мошенничестве.

