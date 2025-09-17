Умер депутат шести созывов Госдумы

Воронежский губернатор Гусев заявил о смерти депутата шести созывов Думы Гостева

Скончался депутат шести созывов Государственной Думы от Воронежской области Руслан Гостев. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, парламентарий умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

«От себя лично и от правительства области выражаю глубокие соболезнования родным и близким Руслана Николаевича, его друзьям и соратникам», — написал он.

Гусев добавил, что Гостев был неравнодушным, деятельным и порядочным человеком, которому воронежцы доверили представлять интересы своей области в шести созывах Госдумы.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о смерти депутата Думы, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко.