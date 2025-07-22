Володин сообщил о смерти депутата Госдумы

Володин сообщил о смерти депутата Государственной Думы Тарасенко

Скончался депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова приводит ТАСС.

Парламентарий умер в возрасте 77 лет, отметил Володин.

«Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал. Сегодня ушел из жизни. Вы знаете, о ком я говорю, Тарасенко Михаил Васильевич. Он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее», — сказал спикер Госдумы.

Ранее стало известно о смерти депутата Госдумы и экс-мэра Уфы Павла Качкаева. С 2003 по 2011 год Качкаев занимал пост мэра Уфы. Был депутатом Госдумы VI, VII и VIII созывов.

Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, политик умер от остановки сердца.