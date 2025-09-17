Культура
Умер заслуженный артист России и звезда Большого театра Юрий Папко

Балетмейстер Большого театра Юрий Папко ушел из жизни в возрасте 85 лет
Ольга Коровина

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Заслуженный артист России Юрий Папко, известный по работе в Большом театре, ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает официальной сайт учреждения культуры, где он служил долгие годы.

«Большой театр выражает глубокие соболезнования вдове покойного Юламей Генриховне Скотт, а также всем родным и близким», — гласит некролог.

Сообщается также, что прощание с Юрием Викторовичем пройдет 20 сентября в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах в Москве.

В 1958 году Папко окончил Московское хореографическое училище (нынешнее название Московская государственная академия хореографии). После окончания обучения он присоединился к балетной труппе Большого театра. За годы служения сцене он стал известным балетмейстером и режиссером.

Ранее стало известно, что актер, режиссер и выдающийся деятель кукольного театра Анатолий Архипов ушел из жизни.

