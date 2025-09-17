В России признали оскорбительным еще одно слово

В Пермском крае суд признал оскорбительным слово овца

В Пермском крае суд признал оскорбительным слово «овца». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Решение принял краевой суд, рассмотревший исковое заявление местной жительницы о компенсации морального вреда. Ответчиком выступала еще одна россиянка.

Суд первой инстанции оставил требования истицы без удовлетворения, указав, что употребленное в адрес женщины слово не относится к бранным. В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции была проведена лингвистическая экспертиза. Она установила, что в контекст слово «овца» имело негативно-оценочное значение. С ответчицы принудительно взыскали 20 тысяч рублей.

Ранее в России суд признал оскорбительным слово «хохлы».