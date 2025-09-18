56-летняя Светлана Бондарчук раскрыла секреты стройности

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук раскрыла секреты стройности. Интервью с ней публикует Super.
56-летняя телезвезда рассказала, что не придерживается диеты, однако старается не переедать. «Занимаюсь спортом, не обжора, как-то нет мега секретов», — призналась знаменитость.
Ранее Бондарчук похвасталась на новых снимках фигурой в бикини. Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука снялась у бассейна под открытым небом. Она позировала перед камерой в леопардовом купальнике бренда lavarice.