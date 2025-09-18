Мир
Бывший президент США обвинил Трампа в усилении раскола в стране

Барак Обама обвинил Трампа в усилении раскола в США после убийства Кирка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Larry Downing / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усилил раскол в стране, спешно пытаясь «определить врага» после убийства праворадикального активиста Чарли Кирка. Об этом высказался бывший американский лидер Барак Обама, пишет газета The Guardian.

Как считает Обама, Трамп должен был объединить людей, однако вместо этого лишь сильнее расколол общество. Бывший президент США осудил политическое насилие и также упомянул убийство политика-демократа, члена палаты представителей Миннесоты Мелиссы Хортман. Оба происшествия он назвал «трагедией».

Убийство Кирка спровоцировало дебаты о свободе слова и подстрекательстве к насилию, отметил Обама. Они могут привести к углублению политических и культурных разногласий, полагает он. После убийства Кирка люди с разными взглядами на политику чаще стали называть оппонентов «паразитами, врагами», что является признаком более масштабной проблемы, добавил бывший американский лидер.

Ранее Трамп выложил в сеть созданный искусственным интеллектом ролик об аресте бывшего американского лидера Барака Обамы. Видео начинается с фрагмента выступлений американских политиков-демократов, в том числе Обамы и экс-президента США Джо Байдена, в которых все они говорят одну фразу: «Никто не стоит выше закона».

