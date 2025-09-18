Десятки россиян эвакуировали из зоны боевых действий

Около 50 россиян и членов их семей эвакуировали из сектора Газа в Иорданию

Около 50 граждан России и членов их семей были эвакуированы из сектора Газа в Иорданию 17 сентября. Об этом сообщил РИА Новости один из эвакуированных Халед Аттар.

«Вчера российская дипмиссия в Рамалле эвакуировала меня, мою семью и мою мать из сектора Газа, обеспечив нам проезд в Иорданию, где я нахожусь в настоящий момент. Завтра мы направимся в Петербург», — рассказал он.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что эвакуированных доставили на КПП Алленби на израильско-иорданской границе, после чего они были переданы российским дипломатам. Содействие в вывозе россиян из анклава оказали представительство России при Палестинской национальной администрации и посольство в Иордании.

16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новое масштабное наступление в секторе Газа, поставив цель полностью занять одноименный город в северной части анклава. В Тель-Авиве прошли массовые протесты против решения правительства. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «готов к изоляции» и новым вызовам.