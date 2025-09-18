Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 18 сентября 2025Мир

Десятки россиян эвакуировали из зоны боевых действий

Около 50 россиян и членов их семей эвакуировали из сектора Газа в Иорданию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Около 50 граждан России и членов их семей были эвакуированы из сектора Газа в Иорданию 17 сентября. Об этом сообщил РИА Новости один из эвакуированных Халед Аттар.

«Вчера российская дипмиссия в Рамалле эвакуировала меня, мою семью и мою мать из сектора Газа, обеспечив нам проезд в Иорданию, где я нахожусь в настоящий момент. Завтра мы направимся в Петербург», — рассказал он.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что эвакуированных доставили на КПП Алленби на израильско-иорданской границе, после чего они были переданы российским дипломатам. Содействие в вывозе россиян из анклава оказали представительство России при Палестинской национальной администрации и посольство в Иордании.

16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новое масштабное наступление в секторе Газа, поставив цель полностью занять одноименный город в северной части анклава. В Тель-Авиве прошли массовые протесты против решения правительства. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «готов к изоляции» и новым вызовам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали российский нефтехимический комплекс вдали от границы. Там заметили огромный столб дыма и ощутили резкий запах

    Решение Польши закрыть границу с Белоруссией сочли «удушающим» для Европы

    Жестокое преступление произошло в российской семье

    Названы неочевидные тяжелые последствия заболеваний десен

    Моргенштерна и Инстасамку назвали угрозой национальной безопасности Украины

    В Москве прошел пик бабьего лета

    На Неделе моды представили сумку в виде пакета сока за 16 тысяч рублей

    В России увидели смысл в заказе дорогих российских микросхем

    Силуанов и Собянин пошутили о производительности труда и бокале вина в обеденный перерыв

    Жена Макрона докажет свой пол в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости