Два российских аэропорта приостановили работу

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропортах Самары и Саратова

В двух российских аэропортах — Саратова и Самары — введены ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что воздушные гавани в целях безопасности приостановили выпуск и прием самолетов.

В ночь на четверг, 18 сентября, временные ограничения также вводились в аэропорту Волгограда на фоне атаки беспилотников. Позднее они были отменены.

По данным Минобороны России, над Волгоградской областью сбили 11 беспилотников. Еще 23 дрона перехватили над Ростовской областью, 5 — над Курской областью, 3 — над Крымом и 1 — над Белгородской областью.

