Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:41, 18 сентября 2025Путешествия

Два российских аэропорта приостановили работу

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропортах Самары и Саратова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В двух российских аэропортах — Саратова и Самары — введены ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что воздушные гавани в целях безопасности приостановили выпуск и прием самолетов.

В ночь на четверг, 18 сентября, временные ограничения также вводились в аэропорту Волгограда на фоне атаки беспилотников. Позднее они были отменены.

По данным Минобороны России, над Волгоградской областью сбили 11 беспилотников. Еще 23 дрона перехватили над Ростовской областью, 5 — над Курской областью, 3 — над Крымом и 1 — над Белгородской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские диверсанты пытались взорвать главу оборонного предприятия РФ и попались ФСБ

    Российская фигуристка показала фигуру в ультракоротком платье

    В России задумались о новом налоге на сверхприбыль

    В Москве ухудшилась погода

    Вэнс заявил о возможных соучастниках в убийстве Кирка

    Россиян предупредили об опасности одного народного метода лечения простуды

    Тела еще двух ученых достали из утонувшего в российском озере два дня назад вездехода

    Хакеры узнали о тысячах пропавших иностранных наемников ВСУ

    Обвиняемый во взятках экс-глава фонда капремонта Подмосковья пытался скрыться от следствия

    Два российских аэропорта приостановили работу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости