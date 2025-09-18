Госдума одобрила законопроект об освобождении от платы за капремонт

Государственная дума одобрила проект об освобождении от платы за капремонт

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, в соответствии с которым собственников нежилых помещений в домах, включенных в программу реновации в Москве, могут освободить от платы за капитальный ремонт общего имущества. Изменения касаются статей 7–3 и 7–4 закона «О статусе столицы Российской Федерации».

Согласно действующему законодательству, жители включенных в программу реновации домов освобождены от уплаты взносов на капремонт с момента попадания в данную программу. При этом средства, которые были выплачены до вступления дома в программу реновации, направляют на ее реализацию.

При этом в законодательстве не имеется четкого определения, должны ли платить за капитальный ремонт собственники нежилых помещений, например, магазинов или офисов. Изменения в законе позволят уравнять их в правах с владельцами жилых помещений.

Ранее стало известно, что плату за текущий ремонт могут выделить в отдельную строчку в счетах за «коммуналку». Соответствующую инициативу рассмотрят в Госдуме, выяснили «Известия».