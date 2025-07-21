Стало известно о новом платеже в коммунальных квитанциях

Плату за текущий ремонт предлагают выделить в отдельную строчку в квитанции

Плату за текущий ремонт могут выделить в отдельную строчку в счетах за «коммуналку». Соответствующую инициативу рассмотрят в Госдуме, выяснили «Известия».

С данной инициативой выступили депутаты фракции «Единая Россия», ссылаясь на стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. В настоящее время траты на текущий ремонт отражены в платеже «содержание жилплощади», но зачастую не отслеживаются. Поставщик услуг, которым, как правило, выступает управляющая компания вправе выводить средства, выплаченные жильцами на содержание и текущий ремонт дома, при этом его не сделав.

Кроме того, они предлагают закрепить в законодательстве понятие «Программа текущего ремонта», а данные о начислениях и расходовании средств публиковать в системе ГИС ЖКХ . Как заверяют авторы законопроекта, жильцы смогут сами устанавливать необходимую сумму платежей и будут освобождены от них, если текущий ремонт в доме не требуется.

Поправки в Жилищный кодекс, по мнению парламентариев, сделает контроль за расходами плательщиков более прозрачным. Также, как поясняют депутаты, такая мера замедлит износ конструкций и инженерных сетей, избавит от судебных разбирательств с УК и затормозит рост стоимости капремонта. Вдобавок закон установит порядок передачи накопленных средств при смене обслуживающей организации либо переходе на ТСЖ — на сегодняшний день этих норм законодательство не предусматривает.