10:54, 18 сентября 2025Россия

Жена российского чиновника ответила на сообщения о лечении солдат ВСУ в ее отеле в Европе

Жена свердловского чиновника Чемезова Ирина отвергла обвинения в помощи ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Жена высокопоставленного свердловского чиновника, вице-губернатора региона Олега Чемезова, Ирина, отвергла обвинения в помощи солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ее отеле в Европе. Сообщение с реакцией Чемезовой опубликовано в ее Telegram-канале.

Авторы портала Mash заявляли, что в принадлежащем Чемезовой четырехзвездочном отеле в Черногории проходили лечение и реабилитацию бойцы ВСУ, а управляют гостиничным комплексом граждане Украины. В ответ на эти обвинения Чемезова косвенно подтвердила, что отель принадлежит ей, но заявила, что не нанимала сторонников ВСУ и не оказывала услуг украинским военным.

Также она сообщила, что хотела бы продать бизнес, но «пока не получается».

Жена вице-губернатора добавила, что всегда поддерживала президента Владимира Путина и выступала «за Россию и за правду». Обвинения она назвала дискредитацией и попросила россиян молиться за нее. «Помолитесь, пожалуйста за мою семью, потому что то, что происходит, не поддается никакому объяснению! Я надеюсь на справедливость», — подытожила она.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал чиновников из министерств перестать отдыхать за границей, последовав примеру депутатов.

