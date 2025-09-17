Володин призвал чиновников перестать отдыхать за границей по примеру депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал чиновников из министерств перестать отдыхать за границей, последовав примеру депутатов. Об этом сообщает ТАСС.
«Нашим чиновникам из министерства тоже надо розовые очки снимать и прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых», — сказал он.
Володин заявил, что представителям правительства следует занимать более жесткую позицию и поддерживать тем самым специальную военную операцию.
Ранее Володин раскритиковал мигрантов за потребительскую позицию. Он заявил, что России не нужны новые граждане, приезжающие за социальными выплатами и нарушающие законы.