Володин призвал чиновников перестать отдыхать за границей по примеру депутатов

Володин призвал чиновников из министерств перестать отдыхать за границей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал чиновников из министерств перестать отдыхать за границей, последовав примеру депутатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Нашим чиновникам из министерства тоже надо розовые очки снимать и прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых», — сказал он.

Володин заявил, что представителям правительства следует занимать более жесткую позицию и поддерживать тем самым специальную военную операцию.

Ранее Володин раскритиковал мигрантов за потребительскую позицию. Он заявил, что России не нужны новые граждане, приезжающие за социальными выплатами и нарушающие законы.

