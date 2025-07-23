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14:40, 23 июля 2025Россия

Володин раскритиковал мигрантов за потребительскую позицию

Володин заявил, что России не нужны новые граждане с потребительской позицией
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал мигрантов за потребительскую позицию. Он заявил, что России не нужны новые граждане, приезжающие за социальными выплатами и нарушающие законы. Слова спикера передает РИА Новости.

«Позиция депутатов однозначна. Те, кто приезжают в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к нашей культуре и вере», — обозначил Володин, выступая на заключительном пленарном заседании.

Парламентарий также добавил, что приезжающие в страну и получающие российское гражданство мигранты должны взять на себя обязанность защищать Россию.

«Те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны», — заключил Володин.

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