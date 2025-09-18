Экономика
23:15, 18 сентября 2025

Мощное землетрясение произошло в Индонезии

EMSC: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Полина Кислицына (Редактор)

В Индонезии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 18 сентября, в 21:19 по московскому времени (03:19 пятницы по местному времени). Их эпицентр располагался к юго-востоку от города Соронг с населением 125 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Ранее стало известно, что по восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами после того, как на регион обрушилось землетрясение магнитудой 7,2. Глава региона Владимир Солодов заявил, что власти начали оперативно осматривать социальные учреждения и жилые дома.

