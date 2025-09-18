Забота о себе
02:01, 18 сентября 2025Забота о себе

Найдено объяснение быстрому засыпанию некоторых мужчин и женщин после секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Chevalier / Shutterstock / Fotodom

Некоторые мужчины и женщины засыпают сразу же после достижения оргазма. В разговоре с изданием Diario Libre сексолог Хесус Родригес нашел объяснение такому поведению.

«Оргазмическая реакция активирует несколько гормонов и нейромедиаторов, которые вместе с паттерном отключения активности головного мозга в префронтальной коре способствуют общему состоянию расслабления и определенной сонливости», — пояснил Родригес.

Тем временем сексолог Моника Бранни заявила, что, согласно статистике, семь из десяти мужчин засыпают или испытывают желание заснуть после секса. Аналогичные данные были получены в ходе опроса, проведенного Cuidate Plus. Он показал, что 66 процентов мужчин и 55 процентов женщин засыпают после полового акта.

Ранее гинеколог Стефани Казер заявила, что избыток секса вреден для здоровья. По ее словам, чрезмерная половая активность может стать причиной цистита.

