Стало известно о принятии Путиным решения по главе Генштаба

РБК: Президент Путин продлил на пять лет срок службы главы Генштаба Герасимову

Президент России Владимир Путин мог продлить на пять лет срок службы главе Генштаба Валерию Герасимову. О возможном принятии главой государства этого решения стало известно из сообщения РБК.

О том, что Герасимову могут продлить срок службы, несмотря на достижение им предельного для этой должности возраста, сообщалось еще 9 сентября, однако возможный срок новых полномочий начальника Генштаба был назван лишь сегодня, 18 сентября.

8 сентября Валерию Герасимову исполнилось 70 лет. Журналисты обращали внимание, что его не было рядом с президентом во время учений «Запад-2025». 17 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял его отсутствие необходимостью координации задач в зоне спецоперации.

Позже в тот же день Герасимов выступил с докладом о ситуации на линии боевого соприкосновения.