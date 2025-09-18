Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:40, 18 сентября 2025Россия

Стало известно о принятии Путиным решения по главе Генштаба

РБК: Президент Путин продлил на пять лет срок службы главы Генштаба Герасимову
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин мог продлить на пять лет срок службы главе Генштаба Валерию Герасимову. О возможном принятии главой государства этого решения стало известно из сообщения РБК.

О том, что Герасимову могут продлить срок службы, несмотря на достижение им предельного для этой должности возраста, сообщалось еще 9 сентября, однако возможный срок новых полномочий начальника Генштаба был назван лишь сегодня, 18 сентября.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

8 сентября Валерию Герасимову исполнилось 70 лет. Журналисты обращали внимание, что его не было рядом с президентом во время учений «Запад-2025». 17 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял его отсутствие необходимостью координации задач в зоне спецоперации.

Позже в тот же день Герасимов выступил с докладом о ситуации на линии боевого соприкосновения.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о смене в руководстве России

    В Минэкономразвития рассказали о замедлении российской экономики на хорошей базе

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    В России отказались от идеи запретить въезд в страну европейцам

    Лавров раскрыл позицию США по референдумам на новых территориях

    Москвичам пообещали первый дождь после засухи

    Путин раскрыл численность объединенной группировки российских войск в зоне СВО

    Россиянам назвали два способа борьбы с отеками

    Сникерсы из 2010-х вновь вернулись в моду

    Российский мэр решил дать горожанам шанс проявить независимость и подал в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости