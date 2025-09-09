Стало известно о продлении срока службы главе Генштаба России

«Ведомости»: Главе Генштаба России Герасимову продлили срок службы

Руководителю Генерального штаба России Валерию Герасимову продлили срок военной службы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны.

Как уточняется, главе Генштаба продлили срок службы в связи с достижением им 8 сентября 70-летия. Поправки, которые разрешают президенту России продлевать генералам армии и маршалам срок воинской службы по достижении ими 70 лет, были приняты еще в 2021 году.

Герасимов занимает пост главы Генштаба с ноября 2012 года — его назначили первым заместителем министра обороны одновременно с назначением Сергея Шойгу на должность руководителя оборонного ведомства. Герасимов прослужил на посту Генштаба дольше всех других руководителей за постсоветский период — он занимает это кресло почти 13 лет.

8 сентября, в День Рождения Герасимова, президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества. В документе поясняется, что награда присвоена генералу армии за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.