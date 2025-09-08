Путин наградил Герасимова

Путин наградил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе поясняется, что награда присвоена генералу армии за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Ранее Герасимов, командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал об ударах по технике и инфраструктуре военных аэродромов и военно-промышленных предприятий Украины. Он также заявил, что ВС РФ освободили 79 процентов территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, освобождены 99,7 процента территории Луганской Народной Республики.