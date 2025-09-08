Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:33, 8 сентября 2025Россия

Путин наградил Герасимова

Путин наградил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова орденом Мужества
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе поясняется, что награда присвоена генералу армии за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Ранее Герасимов, командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал об ударах по технике и инфраструктуре военных аэродромов и военно-промышленных предприятий Украины. Он также заявил, что ВС РФ освободили 79 процентов территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, освобождены 99,7 процента территории Луганской Народной Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию кабмина

    Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчика преступления

    На Украине призвали запасаться пауэрбанками и фонариками

    В российском регионе задержали ребенка-гонщика

    Внук де Голля захотел переехать в Россию

    Стало известно число погибших на Украине американских военных

    Путин наградил Герасимова

    Летучая мышь посетила квартиру в российском городе

    ВСУ нанесли массированный удар по Донецку

    Разведенные пары стали отказываться разъезжаться по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости