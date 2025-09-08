Путин наградил Герасимова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
В документе поясняется, что награда присвоена генералу армии за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Ранее Герасимов, командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал об ударах по технике и инфраструктуре военных аэродромов и военно-промышленных предприятий Украины. Он также заявил, что ВС РФ освободили 79 процентов территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, освобождены 99,7 процента территории Луганской Народной Республики.