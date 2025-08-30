В Минобороны рассказали об атаках на украинские заводы и аэродромы

МО: Поражена техника и инфраструктура десяти военных аэродромов Украины

Вооруженные силы России (ВС РФ) в ночь на 30 августа нанесли удары по технике и инфраструктуре десяти военных аэродромов Украины. Об их итогах, как сообщается в Telegram-канале Минобороны страны, рассказал командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) генерал армии Валерий Герасимов.

«Поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах — в Ивано-Франковске, Луцке, Дубно, Вознесенске, Черкассах, Канатово, Коломые, Озерном, Васильково и Староконстантинове», — заявил Герасимов.

Он добавил, что ВС РФ также атаковали предприятия «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье, а также ударили по сборочным цехам Павлоградского химического завода, специализирующегося на производстве двигателей, боевых частей и топлива для ракет и систем управления для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Совместно с ФСБ России в июле и августе нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса "Сапсан", — сказал Герасимов. — В результате уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей».

Герасимов напомнил, что 28 августа Россия атаковала предприятия ракетной и авиационной промышленности в Киеве. В число пораженных объектов вошли «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина». Они производят комплектующие к комплексам «Сапсан», «Гром-2» и ударным БПЛА.

Герасимов также заявил, что ВС РФ освободили 79 процентов территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, освобождены 99,7 процента территории Луганской Народной Республики.