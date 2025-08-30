Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:18, 30 августа 2025Россия

В Минобороны рассказали об атаках на украинские заводы и аэродромы

МО: Поражена техника и инфраструктура десяти военных аэродромов Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) в ночь на 30 августа нанесли удары по технике и инфраструктуре десяти военных аэродромов Украины. Об их итогах, как сообщается в Telegram-канале Минобороны страны, рассказал командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) генерал армии Валерий Герасимов.

«Поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах — в Ивано-Франковске, Луцке, Дубно, Вознесенске, Черкассах, Канатово, Коломые, Озерном, Васильково и Староконстантинове», — заявил Герасимов.

Материалы по теме:
«Меньше пьем и едим, не стираем» Как Донбасс оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за нехватки воды и кто в этом виноват?
«Меньше пьем и едим, не стираем»Как Донбасс оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за нехватки воды и кто в этом виноват?
14 августа 2025
«Положение Украины ухудшается» Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского и как на переговоры влияет ситуация на фронте?
«Положение Украины ухудшается»Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского и как на переговоры влияет ситуация на фронте?
20 августа 2025
«Она не понимала, что погибнет» Спецслужбы Украины делают из россиян террористов-смертников. Как они проводят свои операции?
«Она не понимала, что погибнет»Спецслужбы Украины делают из россиян террористов-смертников. Как они проводят свои операции?
28 августа 2025

Он добавил, что ВС РФ также атаковали предприятия «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье, а также ударили по сборочным цехам Павлоградского химического завода, специализирующегося на производстве двигателей, боевых частей и топлива для ракет и систем управления для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Совместно с ФСБ России в июле и августе нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса "Сапсан", — сказал Герасимов. — В результате уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей».

Герасимов напомнил, что 28 августа Россия атаковала предприятия ракетной и авиационной промышленности в Киеве. В число пораженных объектов вошли «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина». Они производят комплектующие к комплексам «Сапсан», «Гром-2» и ударным БПЛА.

Герасимов также заявил, что ВС РФ освободили 79 процентов территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, освобождены 99,7 процента территории Луганской Народной Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы основные версии ликвидации Парубия

    В Минобороны рассказали о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Из-за падения обломков БПЛА в российском регионе пострадали 62 жилых объекта

    Мужчина забрался на спину огромной акулы и попал на видео

    Боня призвала дать шанс застрявшей на пике Победы альпинистке

    Значение контроля ВС России над Камышевахой объяснили

    В Минобороны рассказали об атаках на украинские заводы и аэродромы

    Пассажиров вынудили мочиться в бутылки из-за поломки туалетов на рейсе с Бали

    Российская армия освободила почти 80 процентов территории ДНР

    Олимпийский чемпион рассказал о русофобах в Международном союзе биатлонистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости