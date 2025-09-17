Россия
Кремль объяснил отсутствие главы Генштаба на учениях с Путиным

Песков: Герасимов не был на учениях с Путиным, так как он руководит СВО
Валерий Герасимов

Валерий Герасимов. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Глава Генерального штаба России Валерий Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025», куда приехал президент Владимир Путин, так как он руководит специальной военной операцией (СВО). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет, глава генштаба Герасимов не присутствовал. Идет специальная военная операция. И общую координацию руководства этой операцией, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также объяснил появление Путина на учениях в военной форме. Он заявил, что такое было и раньше, и такой случай нельзя назвать исключительным. Речи о смене стиля главы государства не идет, подчеркнул он.

16 сентября Путин посетил основной этап учений России и Белоруссии «Запад-2025» — он проходит на полигоне Мулино в Нижегородской области. Глава государства пожелал участникам военного мероприятия удачи.

