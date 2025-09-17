В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

Песков: Путин не в первый раз надевает военную форму

В Кремле объяснили появление президента России Владимира Путина в военной форме. Комментарий пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова приводит Ura.ru.

16 сентября Путин посетил военный полигон в Нижегородской области. Он приехал туда в военной форме.

Президент и раньше надевал форму во время подобных поездок, сказал Песков. «Поэтому нынешний случай нельзя назвать исключительным», — отметил он. Речи о смене стиля главы государства не идет, подчеркнул пресс-представитель Кремля.

Ранее Минобороны России предложило изменить форму офицеров Военно-морского флота. Проект разработанного в министерстве указа, в частности, предполагает возобновить выдачу офицерам и мичманам пилоток.