Путин в военной форме посетил полигон Мулино

Путин прибыл в Нижегородскую область и посетил учения «Запад-2025»

Президент России Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на полигоне проходит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Глава государства прибыл на полигон в военной форме.

Президент пожелал участникам военного мероприятия удачи.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия отработали применение ядерного оружия на учениях «Запад-2025». Кроме того, белорусские и российские военные активно отрабатывали применение дронов в боевых условиях.