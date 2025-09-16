Россия
Путин в военной форме посетил полигон Мулино

Путин прибыл в Нижегородскую область и посетил учения «Запад-2025»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

Президент России Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на полигоне проходит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Глава государства прибыл на полигон в военной форме.

Президент пожелал участникам военного мероприятия удачи.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия отработали применение ядерного оружия на учениях «Запад-2025». Кроме того, белорусские и российские военные активно отрабатывали применение дронов в боевых условиях.

