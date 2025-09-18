Наука и техника
02:01, 18 сентября 2025Наука и техника

Опровергнут популярный миф о пользе витамина С

Nutrients: Прием витамина С не влияет на риск астении
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Корейские ученые проверили, связано ли употребление добавок с витамином С с риском развития старческой астении — состояния, при котором организм пожилого человека становится особенно уязвимым к болезням и нагрузкам. В исследовании участвовали почти 3 тысячи человек старше 65 лет, у которых оценивали потерю веса, усталость, слабость, замедленность и низкую физическую активность. Результаты работы опубликованы в Nutrients.

Анализ показал: у тех, кто принимал витамин С отдельно или вместе с другими добавками, риск астении не отличался от показателей у тех, кто вовсе не пользовался БАДами. В «сырых» данных наблюдалась легкая тенденция к снижению риска, но после поправки на возраст, образ жизни и здоровье она исчезла.

Авторы отмечают, что результаты дополняют противоречивые данные о микронутриентах и старении. Вероятно, для профилактики астении важнее общее качество рациона и разнообразное питание, а не прием отдельных витаминов.

Ранее ученые показали, что у людей старше 50 лет регулярный прием витамина D3 замедляет укорочение теломер — «биологических часов» клетки, связанных со старением.

