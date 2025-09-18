Силовые структуры
Стало известно о новом деле осужденного за коррупцию бывшего российского министра

ТАСС: Экс-министра Абызова этапировали в СИЗО для следствия по новому делу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, осужденного на 12 лет колонии за коррупцию, этапировали в столичное СИЗО для следствия по новому делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, сейчас с экс-министром проводятся следственные действия по делу, фигурантом которого он может стать. Подробности этого дела не приводятся.

По мнению другого источника ТАСС, этапирование Абызова в Москву может быть связано с рассмотрением гражданских исков.

