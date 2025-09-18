Пашинян допустил переброску оружия по мосту Трампа на взаимной основе с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил переброску оружия по мосту Трампа на взаимной основе с Азербайджаном. Об этом он заявил во время брифинга с журналистами, трансляцию которого ведет Armenpress.

«Все действия по эксплуатации проекта "Путь Трампа" будут проводиться в рамках принципа взаимности (...). Если условие действует в случае Армении, оно будет действовать в случае Азербайджана», — заявил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что ликвидация изображения горы Арарат со штампов о въезде и выезде из Армении не является требованием Турции. По его словам, это было сделано для того, чтобы «поставить Армению на правильную аэродинамику и укрепить государственность страны».