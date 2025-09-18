Путешествия
19:04, 18 сентября 2025Путешествия

Полицейский надел на туристку наручники, запер в машине и изнасиловал на глазах у коллег

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Brian A Jackson / Shutterstock / Fotodom

Полицейский надел на британскую туристку наручники, запер в машине и изнасиловал на глазах у коллег. Об этом пишет газета The Sun.

Инцидент произошел во французском городе Обань. 37-летнюю женщину задержали за пьянство трое полицейских. Она утверждала, что на нее надели наручники и посадили в машину, затем один из правоохранителей сел рядом, поцеловал ее и надругался над ней.

Пострадавшая обратилась в полицию 10 сентября, с того момента двух стражей порядка арестовали — одного обвинили в сексуальном насилии и злоупотреблении полномочиями, а другого — в умышленном невмешательстве в преступление.

Ранее грабитель с ножом ворвался в номер женщины в гостинице Нью-Йорка и изнасиловал ее. Перед этим преступник заставил жертву раздеться.

