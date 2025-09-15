Путешествия
09:01, 15 сентября 2025Путешествия

Грабитель с ножом заставил женщину раздеться в номере гостиницы и изнасиловал

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Christoph Reichwein / Globallookpress.com

Грабитель с ножом ворвался в номер женщины в гостинице Нью-Йорка и изнасиловал ее. Об этом сообщает abc7NY.

Уточняется, что нападение произошло в отеле Opus в Бейчестере 29 августа. Насильник заставил жертву раздеться, а затем изнасиловал. После этого мужчина забрал у пострадавшей 400 долларов (33,5 тысячи рублей) и скрылся, попав на камеры видеонаблюдения в гостинице и в метро.

Ранее в Албании освободившийся из тюрьмы преступник под действием наркотиков изнасиловал туристку. 18-летняя девушка отдыхала в одном из местных отелей с друзьями.

.
    Все новости