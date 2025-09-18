Путин освободил Козака от должности

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Козака от должности заместителя главы администрации президента (АП). Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации», — говорится в тексте указа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Козак покидает пост по собственному желанию. «Действительно, Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку», — ответил Песков на вопрос журналистов.