Путин освободил Козака от должности

Путин подписал указ об освобождении Козака от должности замглавы АП

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Козака от должности заместителя главы администрации президента (АП). Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Козак покидает пост по собственному желанию. «Действительно, Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку», — ответил Песков на вопрос журналистов.