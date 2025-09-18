Россия
Кремль ответил на вопрос об отставке замглавы администрации президента

Пресс-секретарь Путина Песков подтвердил отставку замглавы АП Козака
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Замглавы администрации президента (АП) Дмитрий Козак покидает пост по собственному желанию. Отставку политика подтвердил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, указ об отставке Козака пока не опубликован, однако соответствующее решение уже принято. «Действительно, Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Козака называют одним из давних соратников президента России Владимира Путина. Они работали вместе еще в 1990-х годах в мэрии Санкт-Петербурга, который на тот момент возглавлял Анатолий Собчак.

По данным источников СМИ, Козак рассматривает возможность перехода в бизнес.

