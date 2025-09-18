Россия
Путин поручил шить военную форму из российских тканей

С 2026 года форма для военных будет изготавливаться на территории России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

С 2026 года форма для российских военных должна изготавливаться российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории России. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

Кроме того, к 2027 году для изготовления формы необходимо будет использование тканей отечественного производства. Соответствующие меры поручено принять правительству, Минобороны и Минпромторгу РФ.

16 сентября Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области. Отмечается, что на полигоне проходит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Глава государства появился там в военной форме.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о необходимости отказа от использования импортных тканей при пошиве военной формы. Он призывал развивать легкую промышленность в России, отметив, что там будут и новые технологии, и рабочие места.

