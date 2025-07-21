Володин захотел запретить покупать военную форму за рубежом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать поправки, запрещающие закупки военной формы за рубежом. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Соответствующий документ он поручил разработать первому вице-спикеру палаты парламента Александру Жукову, главе думского комитета по обороне Андрею Картаполову и председателю комитета по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу.
Спикер нижней палаты парламента также заявил о необходимости отказа от использования импортных тканей при пошиве военной формы. Он призвал развивать легкую промышленность, отметив, что там будут и новые технологии, и рабочие места.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об изменении в ношении военной формы. В частности, для высших офицеров теперь предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов. В комплект полевой формы Вооруженных сил России добавлена рубашка камуфлированной расцветки.