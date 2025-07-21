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19:43, 21 июля 2025Россия

Володин захотел запретить покупать военную форму за рубежом

Володин поручил разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать поправки, запрещающие закупки военной формы за рубежом. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Соответствующий документ он поручил разработать первому вице-спикеру палаты парламента Александру Жукову, главе думского комитета по обороне Андрею Картаполову и председателю комитета по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу.

Спикер нижней палаты парламента также заявил о необходимости отказа от использования импортных тканей при пошиве военной формы. Он призвал развивать легкую промышленность, отметив, что там будут и новые технологии, и рабочие места.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об изменении в ношении военной формы. В частности, для высших офицеров теперь предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов. В комплект полевой формы Вооруженных сил России добавлена рубашка камуфлированной расцветки.

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