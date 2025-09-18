Раскрыто максимальное наказание для арестованного в России велосипедиста из Франции

ТАСС: Находящемуся в СИЗО французскому велосипедисту грозит до 2 лет колонии

Французскому велосипедисту Софиану Сехили, заключенному под стражу за незаконное пересечение границы, грозит наказание от штрафа до двух лет колонии. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Как уточняет собеседник агентства, француз арестован до 4 октября нынешнего года.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) раскрыли условия содержания Сехили. Выяснилось, что иностранец помещен в двухместную камеру, где есть двухъярусная кровать, телевизор и чайник, а также необходимая посуда.

Русского языка заключенный не знает, он столкнулся со сложностями при общении с адвокатом, поэтому ему помогли найти нового. Через своего защитника мужчина связывается с семьей.