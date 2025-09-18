Путешествия
20:21, 18 сентября 2025Путешествия

Раскрыты самые популярные у россиян страны Азии

АТОР: Таиланд останется лидером по популярности у россиян среди стран Азии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sven Hansche / Shutterstock / Fotodom  

В предстоящем зимнем сезоне Таиланд останется лидером по популярности у россиян среди других стран Азии. Об этом говорится в материале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Такие данные раскрыли 90 процентов опрошенных туроператоров. При этом у Таиланда есть конкуренты — Китай по итогам 2025-го может принять около двух миллионов туристов. Кроме того, на лидерство претендует и Вьетнам, где доля бронирований зимних туров составляет в настоящее время 11,2 процента.

«Но при этом по годовому приросту турпотока Таиланд уступает и Китаю, и Вьетнаму. Динамика у этих двух стран выглядит очень впечатляющей», — пишут специалисты.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали россиянам направления для бюджетного отдыха на новогодних каникулах. Среди направлений внутреннего туризма самым дешевым оказался Тамбов.

