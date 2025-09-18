Россиянам назвали направления для бюджетного отдыха на новогодних каникулах

OneTwoTrip: Россияне смогут недорого отдохнуть в Ярославле и Пскове на Новый год

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали россиянам направления для бюджетного отдыха на новогодних каникулах. Результатами исследования поделился RT.

Новогодние праздники в 2026 году продлятся с 31 декабря по 11 января. Среди направлений внутреннего туризма самым дешевым оказался Тамбов. Перелет в обе стороны обойдется россиянам в 8,6 тысячи рублей, за проживание в трехзвездочном отеле они отдадут около 6,6 тысячи рублей.

Еще один недорогой город — Ярославль. За билет предстоит отдать 11 тысяч рублей, за гостиницу — 5,4 тысячи рублей. На третьем месте рейтинга OneTwoTrip расположился Псков, 11,7 тысячи рублей — цена за перелет, в четыре тысячи рублей обойдется проживание. Другими бюджетными вариантами оказались Череповец, Калуга, Саранск и Петрозаводск.

Из зарубежных направлений недорого отдохнуть на новогодних праздниках россияне смогут в Минске. Авиабилеты будут стоить 24 тысячи рублей, 7 тысяч рублей в сутки предстоит потратить на отель. Также в список вошли Астана и город Наманган в Узбекистане.

Ранее эксперты назвали десять маленьких городов, в которых предпочитают отдыхать россияне. Так, жители России осенью 2025 года массово устремились на курорты Крыма.