Путешествия
09:30, 8 сентября 2025Путешествия

Россияне массово устремились на отдых в маленькие города Крыма

Алушта стала самым популярным местом отдыха среди малых городов осенью 2025 года
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» назвали десять маленьких городов, в которых предпочитают отдыхать россияне. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, жители России осенью 2025 года массово устремились на курорты Крыма. Алушта стала самым популярным местом отдыха среди малых городов, на него приходится 32 процента от всех бронирований. На втором месте оказался Судак — 22 процента, третьим по популярности стал муниципалитет Алупка — семь процентов.

В список также вошли Зеленогорск, Светлогорск, Пионерский в Калининградской области, еще один курорт Крымского полуострова Саки, Сортавала в Карелии, Железноводск и Горячий Ключ.

Ранее город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае назвали самым экономным курортом для отдыха. Средняя стоимость ночи здесь составляет 2206 рублей.

