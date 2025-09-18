Россия
18 сентября 2025

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих в соотношении свыше 1 к 40

Коц: Россия и Украина обменялись телами военнослужащих по формуле 24 на 1000
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия и Украина произвели новый обмен телами военнослужащих. Об этом сообщил в Telegram военкор Александр Коц.

По его данным, Россия передала Украине 1000 тел. Взамен были возвращены тела 24 российских солдат.

Военный блогер Борис Рожин отметил, что диспропорция в числе переданных и полученных тел «уже привычна». Он уточнил, что обмен был произведен на украинско-белорусской границе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Киев временно приостановили обмен военнослужащими. Идет речь о телах бойцов или о пленных, он не уточнил.

