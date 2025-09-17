Песков: В подготовке новых обменов между РФ и Украиной есть пауза

Россия и Украина приостановили подготовку новых обменов военнослужащими. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Однако это не говорит о том, что обмены не могут быть продолжены в будущем, подчеркнул Песков.

О чем именно идет речь — об обменах пленными или телами солдат — представитель Кремля не уточнил.

В августе Россия и Украина обменялись пленными по формуле 146 на 146. В том же месяце стороны обменялись телами военнослужащих. В отличие от обмена пленными, он был не равнозначным. Россия вернула тела 19 своих бойцов, передав Украине свыше 1000 тел. Может ли это свидетельствовать о соотношении потерь на передовой, неизвестно.