Россия и Украина обменялись телами солдат в соотношении 1 к 52

Военкор Коц: Россия получила 19 тел солдат в обмен на 1000 тел бойцов ВСУ

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram.

Первыми о состоявшемся 19 августа обмене сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) при Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. Там рассказали, что Киев получил 1000 тел украинских бойцов.

Москва вернула тела 19 солдат, подчеркнул Коц. Таким образом, соотношение превысило 1 к 52.

Разительное несоответствие количество тел, которыми обмениваются участники конфликта, зафиксировано не в первый раз. Так, в середине июля Россия и Украина произвели еще один обмен телами. Тогда пропорция также превысила 1 к 50. Сведений о том, может ли это свидетельствовать о соотношении потерь не поле боя, нет.