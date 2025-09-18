Экономика
16:37, 18 сентября 2025Экономика

Россияне массово обеспокоились ЖКУ

Омбудсмен Москалькова: Качество ЖКУ стало главной причиной тревоги у россиян
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне массово обеспокоились жилищно-коммунальными услугами — их качество и стоимость стали главной причиной тревоги у граждан. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

«Качество и стоимость услуг сегодня на первом месте среди того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги. Это первое, что вызывает у людей протест и чувство несправедливости», — заявила омбудсмен.

По словам Москальковой, обращения на такую тему поступали от жителей Челябинской и Московской областей. В том числе речь шла о случаях, когда у россиян не было горячей воды, но плату за нее начисляли. Омбудсмен уточнила, что в итоге пострадавшим сделали перерасчет.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил, что предельную дату оплаты ЖКУ в России перенесли с 10 на 15 число каждого месяца, чтобы бороться с задолженностями.

